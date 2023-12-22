Клименко: У базі "Воєнний злочинець" є вже майже 250 тисяч російських окупантів, бойовиків і колаборантів

Міністерство внутрішніх справ України створило і постійно наповнює інформаційну спеціальну базу «Воєнний злочинець». Нині на обліку перебуває майже 250 тисяч злочинців армії РФ, представників незаконних збройних формувань і колаборантів.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, МВС активно співпрацюють із іноземними колегами, діляться інформацією каналами Європолу та Інтерполу.
Наразі українські правоохоронці, за словами міністра, відкрили вже понад 105 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії. З них понад 90 тисяч – порушення законів та звичаїв війни.
"Переважна більшість проваджень передана за підслідністю до СБУ. Однак деякі великі кейси – як от звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені – в розслідуванні слідчих поліції", - додав Клименко.
Що відомо про покарання для керівництва РФ за вторгнення в Україну
- Поки в Україні суд розглядають справи і виносять вироки російським військовим за воєнні злочини, міжнародна спільнота працює над тим, аби притягнути до відповідальності за злочин агресії і керівництво РФ. Навесні цього року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. Їх обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.
- Влітку у Гаазі почав роботу Міжнародний центр з переслідування злочинів агресії, що стало ще одним кроком до створення трибуналу над Кремлем.
- У жовтні Парламентська Асамблея Ради Європи закликала до реформування Радбезу ООН і створення спецтрибуналу для Росії.
- Швейцарія оголосила, що приєднується до групи країн, які підтримують створення спеціального трибуналу для Росії.
- Минулого місяця віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова провела зустріч із Генеральним прокурором України Андрієм Костіним. Говорили про тип спецтрибуналу для РФ.