Клименко: У базі "Воєнний злочинець" є вже майже 250 тисяч російських окупантів, бойовиків і колаборантів

Українські правоохоронці відкрили вже понад 105 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ.

Міністерство внутрішніх справ України створило і постійно наповнює інформаційну спеціальну базу «Воєнний злочинець». Нині на обліку перебуває майже 250 тисяч злочинців армії РФ, представників незаконних збройних формувань і колаборантів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, МВС активно співпрацюють із іноземними колегами, діляться інформацією каналами Європолу та Інтерполу.

Наразі українські правоохоронці, за словами міністра, відкрили вже понад 105 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів російської армії. З них понад 90 тисяч – порушення законів та звичаїв війни.

"Переважна більшість проваджень передана за підслідністю до СБУ. Однак деякі великі кейси – як от звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені – в розслідуванні слідчих поліції", - додав Клименко.

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