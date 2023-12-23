У Києві демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"

У Києві демонтували ще один символ більшовицької тиранії – пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого збройного повстання 1918 року", який знаходився у Маріїнському парку.
"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", – повідомили у Київській міській державній адміністрації.
За словам конмунальників, монумент важив близько 2,5 тонн.
- Нещодавно у Києві також демонтували пам'ятник Щорсу.
- У листопаді "знесли" монумент Пушкіну, який громадські активісти вимагали знести ще з початку повномасштабного вторгнення.
- Перед цим у листопаді уряд дозволив демонтувати пам’ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським та радянським діячам.