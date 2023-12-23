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У Києві демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"

Монумент вагою близько 2,5 тонн знаходився у Маріїнському парку.

У Києві демонтували пам’ятник учасникам антиукраїнського "січневого повстання"
Фото: КМДА

У Києві демонтували ще один символ більшовицької тиранії – пам'ятник учасникам антиукраїнського "січневого збройного повстання 1918 року", який знаходився у Маріїнському парку.

"Ідеологічна роль цього постаменту полягала у возвеличенні більшовиків, котрі влаштували збройний заколот проти Української Центральної Ради та Української Народної Республіки. Нам десятиліттями навʼязували в герої – радянських та імперських катів. Тепер настав час назавжди позбутися ворожого культурологічного впливу", – повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Фото: КМДА

За словам конмунальників, монумент важив близько 2,5 тонн.

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