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В школах Києва завтра починаються шкільні канікули

Канікули триватимуть до 7 січня.

В школах Києва завтра починаються шкільні канікули
Фото: з відкритих джерел

Зимові канікули для столичних школярів розпочнуться завтра, 23 грудня.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зазначається, що канікули триватимуть до 7 січня, для школярів під час канікул у закладах освіти буде організована гурткова робота та компенсаторні заняття з різних предметів.

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Крім того як під час канікул, так і після, Інститут післядипломної освіти Київського університету ім. Грінченка буде співпрацювати з вчителями.

Інститут пропонує педагогічним колективам та вчителям методичний супровід щодо подолання освітніх втрат. Йдеться про діагностування, оцінювання, оптимізацію навчальних програм, корегування календарно-тематичних планів, обрання форм роботи, методичний інструментарій.

В свою чергу, київські заклади дошкільної освіти та позашкілля під час канікул продовжать роботу у тому ж форматі, що й зараз.

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