Окупанти провели 17 безуспішних штурмів, щоб вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра, - Генштаб

Росіяни не відмовилися від наміру вибити українські підрозділи з лівобережжя Дніпра і здійснили 17 безуспішних штурмових дій. Але отримали гідну відсіч та зазнали значних втрат.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські війська стійко тримають оборону на цій території та надалі утримують зайняті позиції і завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби відбулись 60 бойових зіткнень. Ворог завдав ракетного та 33 авіаційних удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також загарбники з покращенням погодних умов наростили інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та FPV-дронів. Окупанти і далі проводять активні штурмові дії за підтримки бронетехніки та збільшили кількість авіаударів й артилерійських обстрілів.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів і два пункти управління противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 22 грудня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костобобрів Чернігівської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Волфине, Басівка, Запсілля Сумської області; Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Мала Вовча, Землянки, Тополі Харківської області;

та ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костобобрів Чернігівської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 20 населених пунктів, серед них Клюси, Карповичі, Леонівка Чернігівської області; Волфине, Басівка, Запсілля Сумської області; Уди, Ветеринарне, Вовчанськ, Мала Вовча, Землянки, Тополі Харківської області; на Куп’янському українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області;

українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти, за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області; на Лиманському ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Від артилерійських та мінометних обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському Сили оборони відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Катеринівки та Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області;

Сили оборони відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах Катеринівки та Торецька Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському наші захисники відбили 17 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області;

наші захисники відбили 17 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Ласточкине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області; на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, Катеринівка;

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка, Катеринівка; на Шахтарському українські військові відбили атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Рівнопіль Донецької області;

українські військові відбили атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Благодатне, Рівнопіль Донецької області; на Запорізькому Сили оборони відбили всі атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Ворог завдав авіаційних ударів біля Роботиного та Оріхова Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

Сили оборони відбили всі атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де противник намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Ворог завдав авіаційних ударів біля Роботиного та Оріхова Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області; у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Херсон, Львове, Тягинка, Іванівка Херсонської області та Очаків Миколаївській області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Кринок Херсонської області.