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Україна повернула тіла ще 66 захисників

ЗСУ забезпечать перевезення останків до державних спеціалізованих установ для встановлення осіб загиблих героїв.

Україна повернула тіла ще 66 захисників
Фото: Координаційний штаб

У п'ятницю на підконтрольну Україні територію вдалося повернути тіла ще 66 загиблих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - ідеться в повідомленні.

Захід із повернення тіл полеглих захисників здійснювали співробітники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у взаємодії з Об'єднаним центром при СБУ, МВС України (Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), ЗСУ (Центральне управління цивільно-військового співробітництва), Головним управлінням ДСНС України у Сумській області, Державною прикордонною службою, а також іншими представництвами структур сектору безпеки й оборони України.

"Дякуємо за сприяння та важливі зусилля Міжнародному комітету Червоного Хреста та особисто очільнику делегації МКЧХ Юргу Егліну", - зазначили в Координаційному штабі.

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