Танкістам з бригади "Буревій" Гвардії наступу терміново потрібен пристрій нічного бачення

Танковому підрозділу 1-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Буревій" потрібен монокуляр нічного бачення типу AGM PVS 14 NL1.

Танкісти вирушають на відповідальну ділянку фронту і просять підтримати. За вашої підтримки захисники будуть самовіддано працювати по ворогу – вдень і вночі, в режимі 27/7.

Лінк на банку для збору "Монокуляр нічного бачення AGM PVS 14 NL1" – Тимур Нагалевський, командир відділення зв’язку підрозділу.

Номер картки банки – 5375 4112 1072 3297.

Монокуляр AGM PVS-14 може бути використаний як портативний пристрій або бути надітим на ремінь на голові чи прикріпленим до бойової каски. Він відповідає військовим стандартам 810G.

Цей монокуляр обладнаний ручним регулюванням посилення, функцією автоматичного вимкнення яскравого світла і вбудованим інфрачервоним підсвічуванням. Ці функції роблять його високоякісним та надійним приладом для військових операцій.

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