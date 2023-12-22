Ще одну українську дитину вдалося повернути з РФ, – Лубінець

Ще одну українську дитину вдалося повернути з РФ.

Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом – у РФ. Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18-ти місяців! І ще чотири місяці – на території Росії! Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до влади з проханням допомоги повернути її сина.

Лубінець закликав кожного, кому відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомляти омбудсмена.