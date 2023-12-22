Ще одну українську дитину вдалося повернути з РФ, – Лубінець

Ще одну українську дитину вдалося повернути з РФ.
Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець.
“Дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом – у РФ. Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18-ти місяців! І ще чотири місяці – на території Росії! Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до влади з проханням допомоги повернути її сина.
Лубінець закликав кожного, кому відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомляти омбудсмена.
- Напередодні Україна повернула ще одного підлітка з окупації. 17-річний Михайло повернувся до України з тимчасово окупованої території.
- Понад сто дітей з окупованої Луганщини отруїлися під час “оздоровлення” в Тюмені, одна дитина померла. Наразі діти перебувають в лікарні Саратовської області.
- Раніше Дмитро Лубінець заявив, що політика РФ щодо українських дітей є складовою геноциду української нації та порушує Женевську конвенцію. Росіяни вбили понад 500 українських дітей, поранили більше тисячі.
- Також Лубінець повідомив, що майже 20 тисяч українських дітей вивезли до Росії. Якщо щодня повертати одну дитину з РФ до України, знадобиться 55 років.