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Ще одну українську дитину вдалося повернути з РФ, – Лубінець

Додому повернули 12-річного хлопчика.

Ще одну українську дитину вдалося повернути з РФ, – Лубінець
Фото: Telegram/Омбудсмен Дмитро Лубінець

Ще одну українську дитину вдалося повернути з РФ. 

Про це повідомив Омбудсмен Дмитро Лубінець. 

“Дитина з перших днів повномасштабної війни перебувала на тимчасово окупованій території України, а згодом – у РФ. Хлопчик напередодні російського вторгнення приїхав до батька у Луганську область на три дні, але через вторгнення РФ перебував під окупацією близько 18-ти місяців! І ще чотири місяці – на території Росії! Там дитині навіть довелося навчатися в російській школі”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що мама дитини не могла самостійно забрати 12-річного українця через те, що вона військовослужбовиця ЗСУ. Тому жінка звернулася до влади з проханням допомоги повернути її сина. 

Лубінець закликав кожного, кому відомо про примусово переміщену або депортовану Росією українську дитину, повідомляти омбудсмена. 

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