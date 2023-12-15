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"Політика РФ щодо українських дітей є складовою геноциду української нації та порушує Женевську конвенцію, — Лубінець

Росіяни вбили понад 500 українських дітей, поранили більше тисячі.

"Політика РФ щодо українських дітей є складовою геноциду української нації та порушує Женевську конвенцію, — Лубінець
Фото: Макс Требухов

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 512 українських діте, ще 1158 отримали поранення. Про це розповів український омбудсман Дмитро Лубінець під час засідання Комітету з питань захисту українських дітей в Парламентській асамблеї Ради Європи, росіяни вже поранили 1158 українських дітей.

Про це поінформував український омбудсман Дмитро Лубінець за результатами своєї участі у засіданні Комітету з питань захисту українських дітей в Парламентській асамблеї Ради Європи, — передає Укрінформ.

"Росія щоденно порушує основоположні права українських дітей: право на життя, безпеку, освіту, виховання в родині, безпечне середовище та медичну допомогу. Доказовою базою будуть ось ці цифри: (росіяни - ред.) вбили 512 і покалічили 1158 дітей. Пошкодили або зруйнували повністю 167 200 будинків, 3 915 закладів освіти, 1 668 об’єктів медичних закладів", — заявив він. 

Також, росіяни депортували вже понад 19540 дітей і це лише ті, кого вдалось верифікувати. Український омбудсман навів дані від Офісу генерального прокурора, який зафіксував факти сексуального насильства стосовно 12 дівчат та 1 хлопця віком від 4 до 17 років та встановив, що від катувань російських військових постраждали 75 українських дітей.

Уповноважений ВР із прав людини зазначив, що цифри поранених, загиблих, депортованих, постраждалих від сексуального насильства чи тортур щодня зростають.

"Під час виступу наголосив, що коли я готував промову, цифри були одні, а сьогодні вже інші. І це не просто цифри, – це докази для Міжнародного трибуналу, який обов’язково відбудеться", –зазначив Лубінець.

Він заявив, що спільними зусиллями Офісу омбудсмана, Офісу Президента, українських і міжнародних правозахисних організацій, ЮНІСЕФ, а також за посередництва держави Катар Україна повертає своїх дітей додому.

На цьому засідання Омбудсман розповів і про те, що політика РФ щодо українських дітей є складовою геноциду української нації та порушує міжнародне гуманітарне право, а саме - Женевську конвенцію та Конвенцію ООН про права дитини, РФ нехтує всіма цими нормами.

  • Росіяни намагаються знищити самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях. Дітей намагаються переконати, що вони росіяни, а української нації не існує.
  • Щонайменше 11 тисяч українських дітей утримують у російських "таборах перевиховання", – розвідка
  • Лише офіційно станом на початок серпня Росія депортувала або примусово перемістила понад 19 тисяч українських дітей. Хоча реальні цифри, як кажуть в офісах генпрокурора й омбудсмана України, у рази більші.
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