СБУ почала розслідування підриву гранат у сільраді за статтею про теракт

Слідчі Служби безпеки почали розслідування за фактом підриву бойових гранат у приміщенні Керецьківської сільської ради Закарпатської області.

Попередня кваліфікація дій зловмисника – стаття 258 КК України (теракт). Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"На місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вживають невідкладних заходів для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника.

Також Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

В Офісі генпрокурора додали, що, за попередніми даними, 15 грудня близько 12:00 год на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

"Наразі відомо про 26 потерпілих. Усіх госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості, з них семеро – у важкому стані. Підривник також перебуває у реанімаційному відділенні медзакладу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень на засіданні сільської ради чоловік зайшов до кабінету і підірвав декілька гранат. За даними медіа, підривником є депутат від "Слуги народу", але офіційних даних про це немає. Закарпатський осередок партії не коментує трагедію. Внаслідок вибухів загинула людина, ще понад 20 поранені. Сам підривник вижив.