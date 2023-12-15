У Мелітополі партизани підірвали вантажний потяг, – ЦНС

Сьогодні, 15 грудня, у Мелітополі Рух Опору провів успішну диверсію й підірвав залізничний потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“В зворотному шляху цей поїзд вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами. Сам вибух стався о 8-й ранку прямо під носом російських фсбшників. Наразі окупанти оточили місце вибуху, обшукують прилеглу місцевість”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційна адміністрація намагається приховати факт диверсії, поки росіяни без успіху шукають партизан. Залучені співробітники ФСБ, зрадники з поліції, кінологи з собаками й навіть експерти кримінальної лабораторії.

Центр національного спротиву зауважує, що за 2023 рік це вже одинадцята успішна диверсія на залізниці. Попередній потяг Рух Опору успішно підірвав 13 жовтня.

Нагадаємо, сьогодгі вранці у Маріуполі пролунали два вибухи: уражені особовий склад та місце зберігання техніки. Кількість загиблих окупантів уточнюється.