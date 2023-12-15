Внаслідок ворожого обстрілу Херсона постраждали дві жінки

У п'ятницю росіяни завдали артилерійських ударів по Дніпровському району Херсона. Внаслідок ударів вибухові травми отримали дві місцеві жительки.

Про це розповів очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російська артилерія вдарила по Дніпровському району Херсона. Поцілили по житловому будинку. “Швидка” доставила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони знаходилися у власних оселях", — пише Олександр Прокудін.

Унаслідок обстрілу у 78-річної херсонки діагностували вибухову травму та контузію, у 63-річної жінки діагностували перелом передпліччя та забій щелепи.

Стан потерпілих оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають їм допомогу.