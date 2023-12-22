Головне за ніч та ранок п’ятниці, 22 грудня: ворожа атака на Київ, 35 відбитих штурмів під Авдіївкою, день скорботи в Чехії

У Києві внаслідок нічної атаки росіян "шахедами" пошкоджено багатоповерхівку в Солом'янському районі. Виникло загорання на верхніх поверхах, в трьох квартирах часткове руйнування стін та ще у трьох – вибиті вікна.

За попередніми даними, двоє постраждалих із забоями мʼяких тканин та різаними ранами, один з них госпіталізований. Про це станом на 5:21 повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Мер міста Віталій Кличко уточнив, що в Солом’янському районі внаслідок влучання в житловий будинок частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

У телеефірі вранці повідомили, що одна із зруйнованих квартир належить ведучому телемарафону Андрію Ковальову. Йому і двом маленьким дітям та дружині вдалося вціліти.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у двоповерховому недобудованому приватному будинку. Без постраждалих.

"В Голосіївському районі падіння уламку без руйнувань та постраждалих", – додав Попко.

Інформація оновлюється і уточнюється.

Це вже третя атака на Київ за шість днів.

На Київщині внаслідок падіння уламків “шахедів” пошкоджено 3 приватні будинки, повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Ніч, що минула, знову була неспокійною. Ворог завдав масованої атаки по області. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Ворог атакував Київщину БпЛА. Активно працювали сили ППО по ворожих цілях. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає”, – йдеться в повідомленні.

Водночас, за інформацією Кравченка, в одному з районів області внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

Очільник ОВА пообіцяв, що людям, чиє майно було пошкоджено, нададуть всю необхідну допомогу.

У ніч на 22 грудня російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Росія), мис Чауда (Крим).

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в результаті бойової роботи збито 24 «шахеди» у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 95 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 61 авіаційного удару, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак в районах Первомайського.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 22 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що сили оборони знищили ще 1080 окупантів, 9 ворожих танків, 18 бронемашин, 24 артсистеми. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 351350 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що відомство завершило верифікацію реєстру військовозобов’язаних “Оберіг”, повідомляє інформагентство АрміяInform.

Далі у планах – створення документа, що підтверджує статус військовозобов’язаного.

На закритій зустрічі до ста днів роботи нового керівництва Міноборони з представниками країн G7 в Києві Катерина Черногоренко наголосила, що онлайн-послуги для військових і верифікація реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» були пріоритетом за цей період роботи.

“Раніше повістки могли приходити людям декілька разів, їх отримували громадяни непридатні до служби чи навіть родичі загиблих. Завдяки верифікації з іншими державними реєстрами ми збільшили якість наповнення даних з 27% до 88%, видалили дублі та неактуальні дані”, – повідомила Черногоренко.

За її словами, на базі реєстру військовозобов’язаних міністерство планує запускати нові електронні послуги. Наприклад, онлайн-послугу бронювання, яка дасть антикорупційний ефект.

Також, як додала заступниця міністра, у роботі розробка і створення реєстру військовослужбовців: “Ми будемо розуміти і контролювати весь перелік особового складу, щоб бути ще більш швидкими, щоб розвивати людський капітал”.

Зранку 22 грудня до Києва прибув новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський із першим візитом за кордон після призначення на посаду.

"Одним із найважливіших пунктів візиту Радослава Сікорського стане виступ перед українськими депутатами, меседж якого полягає у підтвердженні того, що відносини з Україною будуть найважливішим політичним викликом для нового уряду", – повідомило видання RMF24.

Глава польського МЗС також зустрінеться з "найважливішими політиками" України, проте подробиці тримають у секреті з міркувань безпеки.

Також, як повідомляється, можна очікувати, що однією з ключових тем цього візиту буде вступ України до Європейського Союзу. Польський міністр є першим політиком ЄС, який відвідав столицю цієї країни після того, як Брюссель оголосив про початок переговорів про вступ.

У Чехії оголосили 23 грудня днем загальнонаціональної жалоби через стрілянину в Карловому університеті Праги, скоєну одним зі студентів, і закликали о 12 годині вшанувати загиблих хвилиною мовчання.

За словами прем’єр-міністра Петра Фіали, поки все вказує на те, що нападник діяв сам, тож про загрозу з боку організованої групи не йдеться. "Силові структури запевняють, що ситуація повністю під контролем і подальшої загрози для громадян немає", – сказав Петр Фіала.

Прем’єр Чехії додав, що "немає жодних виправдань таким жахливим вчинкам. Як і багато хто з вас, я відчуваю глибокий смуток та огиду через таке беззмістовне і варварське насильство".

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