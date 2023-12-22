Атака безпілотників на Київ і Херсон, робота ППО в Рівненській: ситуація в регіонах

У Хмельницькій області сьогодні вночі знищили ворожий БпЛА типу Shahed. За наявною інформацією, об’єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Рівненській сьогодні вночі під час повітряної тривоги працювали засоби ППО. За попередньою інформацією – пошкоджень обʼєктів цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих не має. Дані уточнюються.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 86 вибухів з мінометів, артилерії та СПГ. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади. Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські (20 вибухів) та мінометні обстріли (12 вибухів). Внаслідок обстрілів пожежею пошкоджено господарча споруда СТО та п'ять приватних будинки. Вночі та зранку росіяни здійснили три обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Білопільська громада. Без наслідків. Також у небі сили протиповітряної оборони знищили ворожий БпЛА типу "Шахед".

У Київській вночі була атака безпілотників. Працювали сили ППО. За попередньою інформацією – в області влучань немає. Постраждалі відсутні. Внаслідок падіння уламків пошкоджено три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа. У Києві є пошкодження житлових будинків у кількох районах. Без загиблих.

У Луганській вчора ворог вдарив по території Серебрянського лісництва та по Невському. Зокрема, безпосередньо в селі стався вибух авіабомби КАБ-500, росіяни поцілили по раніше зруйнованому ними домоволодінню. Декілька разів загарбники намагалися покращити власні позиції поблизу Стельмахівки, але прорвали оборону наших військ їм не вдалося. За добу противник здійснив 138 обстрілів (563 снаряди).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Веселе, Гатище. Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Петропавлівка. Також окупанти обстріляли Курилівку. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про потерпілих не надходила. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

У Запорізькій окупанти гатили по області з усіх видів озброєння – завдали 181 удару по 26 населених пунктах. 156 артобстрілів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Левадного, Темирівки, Лугівського, Кам'янського, Степового, Плавнів, П'ятихаток та інших міст і сіл на лінії вогню. Загарбники здійснили ракетний удар по Запоріжжю, три обстріли з ракетних систем залпового вогню Гуляйполя та Оріхова, 17 БпЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Червоному, Чарівному, Малинівці Полтавці та Роботиному, а також гатили з авіації по Оріхову, Преображенці, Роботиному й Новоандріївці. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській 15 разів за день російська армія вчора вдень атакувала Нікопольський район. Ворог застосував дев'ять дронів-камікадзе. Бив із важкої артилерії. Понівечені промислове підприємство, церква, п’ятиповерхівка, сім приватних будинків, дві господарські споруди знищені та ще шість – потрощені. Побиті автостоянка, п'ять машин, лінії електропередач. Двоє загиблих і двоє постраждалих. Цілив агресор й по Марганецькій та Покровській сільській громадах. Там минулося без загиблих та поранених. Ніч – тихо.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Курахове, Авдіївка, Бердичі, Орлівка, Щербинівка, Торецьк, Рівне, Богданівка. Пошкоджено 11 житлових будинків (з них п'ять – багатоквартирні), вісім цивільних автомобілів, цех заводу "АЗМК", складське приміщення шахти, адмінбудівля шахти, шахтний копер, три гаражі. За добу на Донеччині: троє загиблих та дев'ять поранених.

У Миколаївській вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 ворожих БпЛА Shahed-131/136. Учора ввечері та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по селах Дмитрівка та Солончаки Куцурубської громади. Постраждалих немає. Внаслідок падіння вчора вдень ворожого БпЛА невстановленого типу пошкоджено господарське приміщення в селі Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Уночі внаслідок влучання ворожих БпЛА типу Shahed 136/131 у Вознесенському районі сталося займання на інфраструктурному об’єкті. Детальна інформація уточнюється.

В Одеській під час нічної атаки окупантів було збито "шахед". Ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони спрацювали ефективно. Втім, уламки збитого БпЛА пошкодили зерносховище, сталося займання. Даних про поранених немає.

У Чернігівській за добу – 14 обстрілів (105 вибухів). Ворог застосував артилерію, міномети, САУ, FPV-дрони по Новгород-Сіверському, Корюківському, Чернігівському районах. Біля села у прикордонній громаді збили дрон-камікадзе. Також через обстріл у прикордонному селі загорівся нежитловий будинок.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 117 обстрілів (569 снарядів), з них по Херсону – 16 обстрілів (65 снарядів). Рашисти поцілили у райони 33 населених пунктів області. Вчора окупанти атакували населений пункт Тягинка. Під удар ворога потрапила 54-річна жінка, яка йшла вулицею. На жаль, вона отримала травми, несумісні з життям. Унаслідок ворожих обстрілів Берислава травмовано 57-річного та 58-річного чоловіків. Уночі була атака трьох ударних БпЛА типу "Шахед", влучання яких відбулосяось в полі біля Ольгівки Бериславського району. Інформації щодо потерпілих та пошкоджень не надходило. Дані уточнюються. За добу по області одна людина загинула, ще двоє – дістали поранення.