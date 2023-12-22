На Київщині уламки “шахедів” пошкодили 3 приватні будинки

Люди не постраждали. Водночас влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає.

На Київщині внаслідок падіння уламків “шахедів” пошкоджено 3 приватні будинки.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

“Ніч, що минула, знову була неспокійною. Ворог завдав масованої атаки по області. Повітряна тривога тривала майже 2,5 години. Ворог атакував Київщину БпЛА. Активно працювали сили ППО по ворожих цілях. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури немає”, – йдеться в повідомленні.

Водночас, за інформацією Кравченка, в одному з районів області внаслідок падіння уламків пошкоджено 3 приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували.

За попередньою інформацією, постраждалі відсутні.

Очільника ОВА пообіцяв, що людям, чиє майно було пошкоджено, нададуть всю необхідну допомогу.