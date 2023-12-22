На Запорізькому напрямку нацгвардійці знищили БпЛА "Ланцет" із автомата

Безпілотник рухався зі сторони тимчасово окупованих територій в напряку позицій українських військ.

На Запорізькому напрямку бійці 3 бригади оперативного призначення "Спартан" знищили ворожий БпЛА "Ланцет" зі стрілецької зброї. Ударний дрон, який рухався зі сторони тимчасово окупованих територій в напрямку позицій українських військ, помітили артилеристи групи спостереження.

"Ми помітили ворожий БпЛА, який рухався в напрямок розміщення бойової техніки суміжних підрозділів, про що відразу сповістили вище командування, за наказом було відкрито вогонь зі стрілецької зброї", – зазначив нацгвардієць на позивний Демон, повідомили у Нацгвардії.

Уразили ворожий БпЛА троє військовослужбовців із АК-74. "Ланцет" вибухнув у небі, а залишки впали в 30 метрах від пункту призначення.

Фото: Нацгвардія

За словами військовослужбовців, знищити подібну ціль в небі з автомату Калашникова майже неможливо.

У Нацгвардії зазначають, що на даному напрямку фронту працювати зі стрілецької зброї по БпЛА окупанта таких як «ZALA», «Орлан» та «Ланцет» доводиться майже щодня.

Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками.