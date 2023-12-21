Поранені в Херсонській області, влучання в склад у Київській: як минула доба

У Київській області внаслідок нічної атаки дронами виникла пожежа на території одного з цивільних підприємств – загорання складського приміщення. Пожежу ліквідували. Вибиті вікна та пошкоджено стіни чотирьохповерховій будівлі та двох складських будівель, що розташовані поряд. Пошкоджено вісім автомобілів. Попередньо – жертв та постраждалих немає. Оперативні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Хмельницькій сьогодні вночі на території області знищили ворожий БпЛА типу Shahed. Звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна немає. Дані уточнюються.

У Полтавській під час нічної ворожої атаки уламки БпЛА впали на житловий будинок в Миргородському районі. Попередньо – без жертв. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Черкаській цієї ночі наші оборонці відмінусували відразу чотири ударних БпЛА противника. Зокрема, в Черкаському, Золотоніському та Звенигородському районах. За попередньою інформацією – внаслідок падіння уламків пошкоджено кілька господарських споруд і дах житлового будинку. Люди не постраждали.

На Луганському напрямку окупанти знов великі сили кинули на Білогорівку та навколишні населені пункти Донецької області, де наші захисники відбили 13 штурмів. По селищу впродовж дня ворог бив із артилерії та мінометів різних типів. Завдали удару по Серебрянському лісу Луганської області. Від обстрілів постраждало також Невське. За добу противник здійснив 127 обстрілів (549 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Авіаційних ударів зазнала Синьківка. Зранку ворог завдав удару по Куп'янську. Пошкоджено приватний будинок. Щодо потерпілих інформація не надходила. Вчора зранку був ворожий обстріл села Отрадне. Пошкоджено лінію електропередач. Без постраждалих. Також вчора окупанти обстріляли Вовчанськ. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

У Запорізькій ворог гатив по 20 населених пунктах, зафіксовано 139 ударів. Ворог атакував 21 безпілотником Широке, Малинівку, Лугівське, Новодарівку, Новоандріївку та Новоданилівку, здійснив 12 обстрілів із ракетних систем залпового вогню Малої Токмачки, Роботиного й Преображенки, а також тричі вгатив авіаційними снарядами по Оріхову. 103 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Левадного, Білогір'я, Полтавки, Малинівки, Лугівського, П'ятихаток, Кам'янського, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню.Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 62 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Шалигинська, Есманська громади. Без наслідків. Уночі ворог здійснив мінометний обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано вісім вибухів. Без наслідків. Також пізно ввечері сили протиповітряної оборони знищили два ворожих БпЛА типу “Шахед”.

У Дніпропетровській протягом вчорашнього дня агресор бив по районному центру, Марганецькій, Покровській сільській та Мирівській громадах. Найбільше від ворожих атак дісталося Нікополю. Там постраждали двоє хлопців – 21 та 22 років. Вони лікуватимуться вдома. У місті пошкоджені 11 приватних будинків, вісім господарських споруд, авто і зупинка транспорту. Зачепило лінію електропередач.Є руйнування також у Мирівській громаді. Побиті господарська споруда та дві машини. Ввечері збили два ворожих безпілотники (в Криворізькому та Дніпровському районах). Також вчора ввечері окупанти знову цілили по Нікополю. З важкої артилерії випустили більш ніж півдесятка снарядів. Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередач і газогін. Загиблих та постраждалих немає.

У Чернігівській за добу – два обстріли (105 вибухів). Ворог із гармати БМП, мінометів обстріляв Новгород-Сіверський район. Внаслідок обстрілу пошкоджено нежитловий будинок. Без жертв.

У Донецькій минулої доби під вогнем рашистів – вісім населених пунктів: Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Північне, Бердичі, Богданівка, ДружбаПошкоджено 23 житлових будинків (з них шість – багатоквартирні), підстанція 110кВ, адмінбудівля ДСНС, адмінбудівля відділення поліції, 20 гаражів, два цивільних автомобіля, приміщення прокуратури, приміщення суду. За добу на Донеччині: дві людини дістали поранення.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили 13 ворожих БпЛА Shahed-131/136. Учора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по Дніпровському Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також учора ворог завдавав артилерійських ударів по Очакову. Без постраждалих. Під час нічної дронової атаки уламки збитого БпЛА в Веснянській громаді пошкодили складське приміщення агропідприємства. На місці виникла пожежа, її оперативно ліквідували. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 131 обстріл (687 снарядів), з них по Херсону – дев'ять обстрілів (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 38 населених пунктів області; територію заводу у Херсоні. У результаті ворожого обстрілу Тягинки постраждали 38-річний та 42-річний чоловіки. Їх ушпиталили.Також росіяни обстріляли Шляхове. Тяжкі травми отримала 69-річна жінка. Потерпілу госпіталізовано. У результаті нічного ворожого артобстрілу Херсона легких травм зазнав 36-річний працівник охоронної компанії. За добу по області чотири людини дістали поранення. Над деокупованою частиною Херсонської області збили чотири ворожих БпЛА типу "Шахед".