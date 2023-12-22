Суд залишив без змін запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку

Сьогодні, 22 грудня, Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги та залишила без змін запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави колишньому Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) Юрію Щиголю.
"Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає", - повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Також додали, що, зважаючи на те, що заставу внесено, на особу наразі покладено відповідні процесуальні обов’язки.
Що відомо про справу:
- 20 листопада САП та НАБУ повідомили про підозру керівникам Держспецзв’язку. У вчиненні злочинів підозрювали членів організованої групи загалом у складі 6 осіб: голову Держспецзв’язку та його заступника (Юрій Щиголь та, очевидно, Віктор Жора, який також був звільнений), гендиректора та співробітника держпідприємства; власника групи компаній (організатор схеми) та одного його працівника.
- За даними слідства, Щиголь спільно з іншими особами підозрювався у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн під час закупівлі Державною службою засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних.
- Так, у 2021 році відбулася закупівля засобів інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Переможцем закупівлі визначено компанію підконтрольну організатору злочинної організації, яка поставила програмне забезпечення ДП «Українські спеціальні системи», що належить до сфери Держспецзв’язку, за завищеною вартістю.
- За умовами договорів на постачання відповідного ПЗ та послуг та державне товариство перерахувало у 2021-2022 роках понад 285 млн грн. Проте реальна вартість ПЗ, яке компанія придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн.
- Різницю цих коштів, а саме понад 62 млн грн, учасники злочинної схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.
- 23 листопада НАБУ опублікувало листування по справі голови Держспецзв'язку. НАБУ навело уривки розмов організатора схеми з підконтрольним кандидатом на посаду заступника. Держспецзв'язку в розмові називають "колгоспом". Голова служби Щиголь – "птица".
- 23 листопада ексголову Держспецзв'язку взяли під варту з можливістю застави в 25 млн. Двоє "слуг" хотіли взяти його на поруки.
- 24 листопада За ексголову Держспецзв'язку Щиголя внесли 25 млн грн застави, він має носити електронний браслет і здати паспорти.
- 30 листопада суд арештував криптовалюту Щиголя, серед арештованого - Tether USDT, TRX і біткойни на суму 1,5 млн дол в еквіваленті.
- 19 грудня апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід організатору заволодіння коштами Держспецзв’язку