Суд залишив без змін запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку

Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Сьогодні, 22 грудня, Апеляційна палата ВАКС відмовила в задоволенні апеляційної скарги та залишила без змін запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 25 млн грн застави колишньому Голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв’язку) Юрію Щиголю.

"Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає", - повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також додали, що, зважаючи на те, що заставу внесено, на особу наразі покладено відповідні процесуальні обов’язки.

Що відомо про справу: