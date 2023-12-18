Завдав 36 млн грн збитків Харківському авіазаводу: НАБУ і САП завершили розслідування щодо експосадовця

Завершили розслідування щодо колишнього керівника Харківського державного авіаційного заводу, який входить до "Укроборонпрому". Чиновника підозрюють у заподіянні заводу збитків у розмірі понад 36 млн грн.

Як повідомили у НАБУ, спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою вдалося встановити два епізоди злочинної діяльності експосадовця.

Зокрема, впродовж 2013-2015 рр. чиновник забезпечив переведення держпідприємством 553,24 тис. євро та понад 1,93 млн дол. США (загалом близько 30 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину) компанії, яка перебувала під контролем його давнього знайомого громадянина Німеччини, за нібито агентські послуги при продажі за кордон товарів військового призначення, вироблених на потужностях Харківського авіаційного заводу. Однак, як з’ясували детективи, жодні агентські послуги зазначеною компанією державному підприємству не надавалися.

Також у жовтні 2014 року посадовець у змові зі згаданим знайомим підписав контракт з підконтрольною йому іноземною компанією на постачання заводу двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством 472 тис. дол. США (близько 6 млн грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину) передоплати. Ці кошти спільники згодом привласнили, а для приховування своїх злочинних дій підписали додаткову угоду до контракту про неможливість постачання систем у раніше обумовлені строки.

Досудове розслідування здійснювали заочно, оскільки підозрюваний перебував у Росії та на тимчасово окупованій території України.

Також, як повідомили у НАБУ, є інформація, що ексчиновник добровільно обіймав посаду "заступника голови з питань інфраструктури" окупаційної адміністрації Запорізької області.