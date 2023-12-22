Зеленський підвищив уповноваженого АМКУ, якого призначив кілька днів тому (оновлено)

Президент Володимир Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.
Відповідний указ №833/2023 опубліковано на сайті президента.
"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.
13 вересня Зеленський звільнив Сергія Тищика з посади державного уповноваженого АМКУ.
Пізніше стало відомо, що Зеленський призначив Сандигу заступником голови АМКУ - державним уповноваженим.
Указ №841/2023 опублікований на сайті ОП.
Хто такий Максим Сандига
- Сандига був призначений на посаду уповноваженого АМКУ 18 грудня цього року.
- Із 2021 року він обіймав посаду заступника голови Донецької обласної державної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Він - колишній колега по Донецькій ОДА нинішнього очільника АМКУ Павла Кириленка.