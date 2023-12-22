Зеленський підвищив уповноваженого АМКУ, якого призначив кілька днів тому (оновлено)

Пізніше стало відомо, що Зеленський призначив Сандигу заступником голови АМКУ - державним уповноваженим.

"Звільнити Сандигу Максима Вікторовича з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України", - йдеться в документі.

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