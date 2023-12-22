Російські окупанти атакували Бахмутський, Краматорський і Покровський райони Донеччини. Є загиблий і поранені.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Сьогодні о 13:10 армія РФ здійснила авіаобстріл житлових кварталів Торецька, ймовірно, з використанням КАБ-500. Були поранені жінка 54 років і троє чоловіків, які перебували на вулиці. Серед потерпілих є подружжя.

Також загарбники скинули авіабомбу на с. Катеринівку Краматорського району. Від влучання на своєму подвір’ї загинув чоловік.

Під артилерійські удари потрапили Курахове і Антонівка. Були поранені двоє чоловіків.

Вибухами пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобіль і адмінбудівля.

Фото: Донецька обласна прокуратура