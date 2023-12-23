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Кіровоградська область була під масованим ракетним ударом, – ОВА

Також на Дніпропетровщині ППО "приземлили" два ворожі "шахеди".

Кіровоградська область була під масованим ракетним ударом, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: з відкритих джерел

У суботу вранці ворог атакував Кіровоградську область ракетами. Регіон був під масованим ударом. Крім того українськоій ППО вдалося "приземлити" два ворожі дрони у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні Кіровоградщина під масованим ракетним ударом. Відпрацювали захисники неба. Ворожі цілі були знищені над Кропивницьким та Олександрійським районом", – написав він.

У Кіровоградській області уламки збитих ракет пошкодили дахи будинків, паркани, авто. Інформація про постраждалих наразі відсутня.

Також, очільник ОВА Дніпропетровщини зазначив, що над областю збили 2 ворожих безпілотники.

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