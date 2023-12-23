Розвідка Британії назвала ще одну важливу проблему на лінії фронту

Російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання через щурів та мишей.

Впродовж останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

"Тепла осінь цього року разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися під паром через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів", – пишуть у розвідці.

Оскільки погода стала холоднішою, миші шукають теплі місця у транспортних засобах і оборонних позиціях. Як наголошує розвідка, гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух бійців на передовій.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі. Це було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни.

"Неофіційні звіти також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що війська пояснюють проблемою зі шкідниками", – зазначає розвідка.