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Розвідка Британії назвала ще одну важливу проблему на лінії фронту

Російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання через щурів та мишей.

Розвідка Британії назвала ще одну важливу проблему на лінії фронту
Фото: Генштаб

Впродовж останніх тижнів як українські, так і російські війська страждають від надзвичайної кількості щурів та мишей на деяких ділянках лінії фронту. 

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на звіт розвідки.

"Тепла осінь цього року разом із достатньою кількістю їжі з полів, які залишилися під паром через бойові дії, ймовірно, сприяли збільшенню популяції гризунів", – пишуть у розвідці.

Оскільки погода стала холоднішою, миші шукають теплі місця у транспортних засобах і оборонних позиціях. Як наголошує розвідка, гризуни додадуть додаткового тиску на бойовий дух бійців на передовій.

Крім того, гризуни становлять небезпеку для військового обладнання, перегризаючи кабелі. Це було зафіксовано в тому ж районі під час Другої світової війни.

"Неофіційні звіти також свідчать про те, що російські підрозділи почали страждати від збільшення випадків захворювання, що війська пояснюють проблемою зі шкідниками", – зазначає розвідка.

Фото: Міноборони Британії

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