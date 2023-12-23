В Естонії готові допомогти з мобілізацією українців

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності його країна готова допомогти Україні в мобілізації її громадян. Наразі в Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку, – пише Postimees.

Лаурі Ляенеметс заявив, що в Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку, але багато хто з них звільнений від мобілізації.

Таке рішення може стосувати як тих українців, які постійно проживають за кордоном, так і тих, хто приїхав до Естонії після повномасштабної війни і нині мешкає тут.

"Згідно з українським законодавством, від мобілізації також звільняються батьки-одиначки, батьки не менш як трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають близьку людину. Тобто, критеріїв, згідно яких людина не підлягає мобілізації, досить багато", — пояснив Ляенеметс.

Відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами.

За словами міністра внутрішніх справ, відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами.

Міністр Ляенеметс має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вони хочуть мобілізувати українських громадян в Естонії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.