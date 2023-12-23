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В Естонії готові допомогти з мобілізацією українців

В Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку.

В Естонії готові допомогти з мобілізацією українців

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що за необхідності його країна готова допомогти Україні в мобілізації її громадян. Наразі в Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку, – пише Postimees.

Лаурі Ляенеметс заявив, що в Естонії проживають приблизно 7500 громадян України призовного віку, але багато хто з них звільнений від мобілізації.

Таке рішення може стосувати як тих українців, які постійно проживають за кордоном, так і тих, хто приїхав до Естонії після повномасштабної війни і нині мешкає тут.

"Згідно з українським законодавством, від мобілізації також звільняються батьки-одиначки, батьки не менш як трьох дітей, батьки дітей-інвалідів і люди, які доглядають близьку людину. Тобто, критеріїв, згідно яких людина не підлягає мобілізації, досить багато", — пояснив Ляенеметс.

Відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами. 

За словами міністра внутрішніх справ, відповідно до міжнародного права Україна не має можливості мобілізувати українців, які проживають в Естонії, оскільки для цього потрібна угода між державами.

Міністр Ляенеметс має намір офіційно повідомити українській владі, що якщо вони хочуть мобілізувати українських громадян в Естонії, то Естонія готова укласти такий договір з Україною.

  • У четвер міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна має намір з наступного року закликати із запасу на військову службу чоловіків-українців, які перебувають за кордоном. 
  • Пізніше  начальник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк пояснив, що видання Bild змістило акцент. Міністр загалом говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до війська. Ніяких обговорень механізмів призову до лав ЗСУ з-за кордону на порядку денному немає.
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