Верховний суд США відмовився прискорювати розгляд однієї зі справ Трампа

Йдеться про притягнення до відповідальності Трампа за його дії щодо скасування результатів виборів 2020 року.

Верховний суд США відмовився прискорювати розгляд однієї зі справ колишнього президента Дональда Трампа. Йдеться про рішення, чи можна притягнути до відповідальності Трампа за його дії щодо скасування результатів виборів 2020 року, – пише The Washington Post.

Судді відхилили запит спеціального прокурора Джека Сміта щодо прискореного перегляду, який, за його словами, був необхідний для того, щоб судовий розгляд справи Трампа про перешкоджання виборам відбувався на початку березня. Суд свого рішення не пояснив.

Таке рішення суддів можна розглядати як перемогу Трампа, який активно працював над тим, щоб відкласти судовий процес проти нього на тлі його президентської кампанії перед виборами.

Тепер питання президентської недоторканності, ймовірно, повернеться до Верховного суду, але не раніше, ніж федеральний апеляційний суд у Вашингтоні перегляне постанову окружного судді. В апеляційному суді дали зрозуміти, що діятимуть швидко, щоб вирішити справу.

Прокурор попередив, що навіть швидке апеляційне рішення може не потрапити до Верховного суду вчасно для перегляду. Очікується, що апеляція відбудеться 9 січня.

Хто такий Дональд Трамп

Колишній президент США, який переміг на виборах 2016 року. Інавгурація відбулася у січні 2017-го, а через два роки спікерка Палати представників Ненсі Пелосі зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту Трампа, назвавши його "загрозою для нашої країни". Політика звинувачували в підбурюванні до заколоту.

Річ у тім, що Трамп був кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2020 року, балотуючись на другий термін, але програв вибори кандидату від Демократичної партії — Джо Байдену. Політик відмовився визнати свою поразку і зробив низку спроб змінити результати виборів, попри відсутність доказів масових виборчих фальсифікацій. Серед іншого, 6 січня 2021 року, в день офіційної сертифікації результатів виборів Конгресом, Трамп закликав своїх прихильників організувати марш на Капітолій; того ж дня група прибічників Трампа організувала насильницький штурм Капітолію, внаслідок якого члени Конгресу були змушені тимчасово евакуюватися і загинуло п'ять людей. За його роль у «розпалюванні заколоту» 13 січня Палата представників ухвалила рішення про імпічмент — таким чином, Трамп став першим в історії США президентом, якому оголосили імпічмент двічі.

Трамп є власником численних об'єктів нерухомості, серед них - хмарочоси Trump World Tower, Trump Tower на П'ятій авеню, AXA Center, The Trump Building у Нью-Йорку, 555 California Street у Сан-Франциско, міжнародний готель Трампа Лас-Вегас, міжнародний готель та вежа Трампа – Чикаго, міжнародний готель та вежа Трампа – Нью-Йорк; на стадії будівництва знаходяться Trump Place (у проекті це найбільша приватна забудова історії Нью-Йорка). Також у його володінні перебувають казино, об'єднані у Trump Entertainment Resorts; майданчики для гольфу (загальною вартістю $127 млн), готелі у різних країнах світу.

Трампу також належить медійний бізнес. Компанія Miss Universe Organization, що належить Трампу, спільно з NBC проводять такі конкурси як Міс Всесвіт, Міс США та Miss Teen USA. У 2003 році Трамп стає виконавчим продюсером та провідним реаліті-шоу «Кандидат» на каналі NBC. Двічі був номінований на премію Emmy за комічні ролі самого себе у серіалах та фільмах.

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