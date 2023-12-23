На українсько-польському кордоні в чергах стоять понад 4 тисячі вантажівок

Станом на ранок 23 грудня на кордоні між Україною та Польщею у чергах стоять понад 4 тисячі вантажівок. Заблокованими залишаються 4 пункти пропуску. Рух легкових авто не блокується.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону інформує речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"На ранок ми маємо заблокованими 4 напрямки, це кордони на пунктах пропуску Рава Руська, Краківець, Ягодин та Шегині. За інформацією польських прикордонників, на кордоні з Україною в чергах перебувають понад 4 тис. автівок, вантажних та транспортних засобів станом на ранок, які очікують перетину кордону в напрямку України", – зазначає Демченко.

Демченко підкреслив, що блокується рух тільки для вантажних транспортних засобів, для легкового транспорту та автобусів рух залишається вільний.

Також, напередодні свят зросла кількість українців, які перетинають кордон.

"За минулу добу понад 120 тис. осіб та легкових автівок перетнули кордон України на вʼїзд і виїзд", – додав речник ДПСУ.

Ситуація на українсько-польському кордоні: