На українсько-польському кордоні в чергах стоять понад 4 тисячі вантажівок

Станом на ранок 23 грудня на кордоні між Україною та Польщею у чергах стоять понад 4 тисячі вантажівок. Заблокованими залишаються 4 пункти пропуску. Рух легкових авто не блокується.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону інформує речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"На ранок ми маємо заблокованими 4 напрямки, це кордони на пунктах пропуску Рава Руська, Краківець, Ягодин та Шегині. За інформацією польських прикордонників, на кордоні з Україною в чергах перебувають понад 4 тис. автівок, вантажних та транспортних засобів станом на ранок, які очікують перетину кордону в напрямку України", – зазначає Демченко.
Демченко підкреслив, що блокується рух тільки для вантажних транспортних засобів, для легкового транспорту та автобусів рух залишається вільний.
Також, напередодні свят зросла кількість українців, які перетинають кордон.
"За минулу добу понад 120 тис. осіб та легкових автівок перетнули кордон України на вʼїзд і виїзд", – додав речник ДПСУ.
Ситуація на українсько-польському кордоні:
- 22 грудня міністри інфраструктури України і Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.
- Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, який перебував з візитом у нашій країні.
- 18 грудня польські перевізники відновили протести на найбільшому пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» українсько-польського кордону. До них приєдналися фермери. Очікують, що акція триватиме кілька місяців. Тим часом ще з 6 листопада польські підприємці протестують перед прикордонними переходами «Гребенне — Рава-Руська» і «Краківець — Корчова».
- Подробиці про ситуацію читайте в матеріалі "Продовження блокади. Що відбувається на українсько-польському кордоні?".
- Напередодні віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів першу зустріч із новопризначеним міністром інфраструктури Польщі Даріушем Клімчаком (Dariusz Klimczak) у Варшаві. Міністри теж обговорювали проблему з розблокування кордону.