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Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС

Печій працював на 24 каналі.

Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Фото: Скріншот з відео

Ведучий 24 каналу Олексій Печій втік з України і не повернувся з-за закордонного відрядження на Саміт ЄС.

Про це повідомляє 24 канал

“Олексій Печій отримав акредитацію на Саміт ЄС, який проходив з 14 по 15 грудня. Втім, по його завершенні журналіст і ексведучий 24 каналу не повернувся до України. І лише за тиждень написав допис, у якому намагався виправдати свою зрадницьку позицію”,- йдеться у повідомленні.

В свою чергу, генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко зазначив, що Печій втік з країни, "усвідомлюючи усі наслідки своєї втечі", і буквально спалив мости.

Сам Олексій Печій заявив, що це було виключно його рішення. Своє рішення залишитися в Європі він обумовив тим, що Україні бракує "горизонтальної комунікації з західним суспільством", і Печій вирішив цю горизонтальну комунікацію налагоджувати.

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Журналіст наголосив, що зробив такий висновок після закінчення саміту, поспілкувавшись з політиками та іноземними колегами.

Журналіст-втікач заявив, що в Європі займатиметься “наближенням” нашої перемоги у війні з Росією – працюватиме “з західними медіапроєктами для просування українського порядку денного в західному суспільстві”.

“Попри засудження, тиск і переслідування я не припинятиму робити те, що я вмію…Я усвідомлюю, що в найближчі дні проти мене розпочнеться кампанія так званого медіакілерства, метою якої буде знищення мене, як журналіста, попри всю мою попередню роботу. Втім, поки це можливо, я продовжуватиму інформаційну боротьбу і ніколи не відмовлюся від пошуків допомоги для українського війська, де б я не був”, – заявив Печій.

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