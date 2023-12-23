На Донеччині троє людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів

Вдень 22 грудня російські війська обстріляли автодорогу в Покровському районі Донецької області. Під вогонь потрапив автомобіль, в якому перебували волонтери. Двоє чоловіків отримали контузії.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“Крім того, осколкове поранення стегна цього дня отримала фотограф, яка перебувала на Донеччині поблизу с. Новоселівки Першої Очеретинської селищної громади. Метою її поїздки було документування наслідків російської агресії”, - розповіли в Офісі генпрокурора.

Інформацію про поранення внаслідок обстрілу підтвердила і сама Влада Ліберова.

Її чоловік, фотограф Костянтин Ліберов, продовжує роботу.