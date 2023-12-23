На Донеччині троє людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів

Вдень 22 грудня російські війська обстріляли автодорогу в Покровському районі Донецької області. Під вогонь потрапив автомобіль, в якому перебували волонтери. Двоє чоловіків отримали контузії.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
“Крім того, осколкове поранення стегна цього дня отримала фотограф, яка перебувала на Донеччині поблизу с. Новоселівки Першої Очеретинської селищної громади. Метою її поїздки було документування наслідків російської агресії”, - розповіли в Офісі генпрокурора.
Інформацію про поранення внаслідок обстрілу підтвердила і сама Влада Ліберова.
Її чоловік, фотограф Костянтин Ліберов, продовжує роботу.
- Американського журналіста інформаційного агентства Agence France Press Ділана Коллінза було поранено в результаті атаки російського безпілотника під Бахмутом.
- Журналіст італійського видання La Repubblica отримав поранення під час обстрілу росіянами Херсону.
- Журналіст з Німеччини Бйорн Штрітцель отримав поранення голови, коли працював в Україні.