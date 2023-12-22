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Олег Кіпер розповів про наслідки вечірньої атаки російських дронів-камікадзе на Одещину

ППО збила всі 7 ворожих цілей.

Олег Кіпер розповів про наслідки вечірньої атаки російських дронів-камікадзе на Одещину
Фото: Сили оборони півдня України

Сьогодні, 22 грудня, російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе. 

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер

“В Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони із збиття ворожих дронів, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів”, - розповів Кіпер.

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Він додав, що загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки немає. 

Зараз правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Сили оборони Півдня України повідомили, що всі 7 ворожих цілей були збиті силами протиповітряної оборони.

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