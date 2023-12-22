Олег Кіпер розповів про наслідки вечірньої атаки російських дронів-камікадзе на Одещину

Сьогодні, 22 грудня, російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“В Одеському районі під час бойової роботи сил протиповітряної оборони із збиття ворожих дронів, вибуховою хвилею пошкоджено скління одного з навчальних закладів”, - розповів Кіпер.

Він додав, що загиблих та постраждалих внаслідок російської атаки немає.

Зараз правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Сили оборони Півдня України повідомили, що всі 7 ворожих цілей були збиті силами протиповітряної оборони.