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Російські окупанти атакували шість громад Сумщини

За день у області пролунали більше 100 вибухів.

Російські окупанти атакували шість громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 22 грудня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська та Дружбівська громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 112 вибухів. 

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Зокрема, Білопільську громаду армія РФ обстріляла з ДШК, мінометів та артилерії. 

По Краснопільській громаді окупанти ударили з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Крім того, Середино-Будську, Дружбівську, Миропільську та Есманську громади окупанти обстріляли з мінометів.

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