Російські окупанти атакували шість громад Сумщини

За день у області пролунали більше 100 вибухів.

Сьогодні, 22 грудня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Есманська, Середино-Будська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 112 вибухів.

Зокрема, Білопільську громаду армія РФ обстріляла з ДШК, мінометів та артилерії.

По Краснопільській громаді окупанти ударили з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Крім того, Середино-Будську, Дружбівську, Миропільську та Есманську громади окупанти обстріляли з мінометів.