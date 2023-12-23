Понад 1000 окупантів, 3 ворожі літаки та 17 танків знищили ЗСУ за минулу добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:

За минулу добу Сили оборони знищили 1040 росіян, 3 ворожі літаки та 17 танків. Загальні бойові втрати росіян складають 352 390 осіб, — пише Генштаб

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