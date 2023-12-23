Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
Росія зірвала український контракт на постачання винищувачів із однієї з країн, - директор "Української бронетехніки"
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
У Празькому університеті зловмисник відкрив вогонь, відомо про 15 загиблих (оновлення)
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Потреба Сил оборони в техніці величезна. Її може забезпечити лише власна промисловість
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Військовий облік жінок та скасування строкової служби: у Раді показали правки до мобілізаційного закону
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
У тунелі київського метро експерти виявили наскрізні тріщини, які збільшуються
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
Міноборони роз'яснило слова Умєрова про мобілізацію і чоловіків за кордоном (доповнено)
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
ГоловнаСуспільствоВійна

Понад 1000 окупантів, 3 ворожі літаки та 17 танків знищили ЗСУ за минулу добу

Загальні бойові втрати росіян складають 352 390 осіб.

Понад 1000 окупантів, 3 ворожі літаки та 17 танків знищили ЗСУ за минулу добу
Скріншот відео
Фото: Десантно-штурмові війська

За минулу добу Сили оборони знищили 1040 росіян, 3 ворожі літаки та 17 танків. Загальні бойові втрати росіян складають 352 390 осіб, — пише Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 352 390 (+1040) осіб,
  • танків  ‒ 5854 (+17) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 10871 (+28) од,
  • артилерійських систем  – 8286 (+36) од,
  • РСЗВ – 932 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 611 (+0) од,
  • літаків  – 327 (+3) од,
  • гелікоптерів  – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 6384 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 1613 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1223 (+6)

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies