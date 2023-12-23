Понад 1000 окупантів, 3 ворожі літаки та 17 танків знищили ЗСУ за минулу добу

За минулу добу Сили оборони знищили 1040 росіян, 3 ворожі літаки та 17 танків. Загальні бойові втрати росіян складають 352 390 осіб, — пише Генштаб
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 352 390 (+1040) осіб,
- танків ‒ 5854 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10871 (+28) од,
- артилерійських систем – 8286 (+36) од,
- РСЗВ – 932 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 611 (+0) од,
- літаків – 327 (+3) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6384 (+19),
- крилаті ракети ‒ 1613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10995 (+51) од,
- спеціальна техніка ‒ 1223 (+6)
Дані уточнюються.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження ворога.