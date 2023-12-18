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Жовква: ЄС почав роботу над 13-им пакетом санкцій

"Принаймні, з нашого боку наші пропозиції вже доведені до Європейської Комісії", - зазначив заступник глави ОПУ.

Жовква: ЄС почав роботу над 13-им пакетом санкцій
Ігор Жовква
Фото: Макс Требухов

Євросоюз почав роботу над 13-им пакетом санкцій щодо Росії.

Про це в етері телемарафону повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Абсолютно точно. Принаймні, з нашого боку наші пропозиції вже доведені до Європейської Комісії. Коли Президент говорив з Урсулою фон дер Ляєн ще на минулому тижні, ми вже розуміли, які позиції не увійдуть в 12-ий пакет. Ми говоримо - не забувайте про ті позиції, які досі не увійшли (якщо ми говоримо про секторальні санкції). Не забувайте персональні санкції", - сказав Жовква.

Він зауважив, що "ще не всі російські пропагандисти, актори, митці, які вільно подорожують країнами Європейського Союзу отримали персональні санкції". 

"Списки у вас є, докази діяльності на благо агресора є, тому працюйте - у вас ще дуже-дуже багато роботи", - сказав заступник глави ОПУ.

Що відомо про 12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

  • 18 грудня Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запроваджує заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилює контроль за дотриманням обмежувальних заходів.
  • Європейський Союз також посилить контроль та обмін інформацією щодо танкерів для виявлення тих, що перевалюють російську нафту з судна на судно.
  • Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.
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