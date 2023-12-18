Жовква: ЄС почав роботу над 13-им пакетом санкцій

"Принаймні, з нашого боку наші пропозиції вже доведені до Європейської Комісії", - зазначив заступник глави ОПУ.

Євросоюз почав роботу над 13-им пакетом санкцій щодо Росії.

Про це в етері телемарафону повідомив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Абсолютно точно. Принаймні, з нашого боку наші пропозиції вже доведені до Європейської Комісії. Коли Президент говорив з Урсулою фон дер Ляєн ще на минулому тижні, ми вже розуміли, які позиції не увійдуть в 12-ий пакет. Ми говоримо - не забувайте про ті позиції, які досі не увійшли (якщо ми говоримо про секторальні санкції). Не забувайте персональні санкції", - сказав Жовква.

Він зауважив, що "ще не всі російські пропагандисти, актори, митці, які вільно подорожують країнами Європейського Союзу отримали персональні санкції".

"Списки у вас є, докази діяльності на благо агресора є, тому працюйте - у вас ще дуже-дуже багато роботи", - сказав заступник глави ОПУ.

Що відомо про 12-ий пакет санкцій ЄС проти Росії