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Україна працює над санкціями проти тих, хто будував Кримський міст, - Ташева

Санкції також будуть запроваджені проти тих, хто його реконструював.

Україна працює над санкціями проти тих, хто будував Кримський міст, - Ташева
Фото: EPA/UPG

Зараз в Україні йде робота над санкціями проти тих, хто будував міст через Керченську протоку.

Про це розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.

“Ми тепер працюємо за списками по суддях, по пропагандистах, релігійних діячах, по тих, до речі, хто будував Керченський міст або реконструкцію навіть після знищення певних ділянок Керченського мосту. Тобто по цих усіх ми готуємо санкційні списки. В принципі, координацією займається Мінекономіки, Юлія Свириденко. Вона очолює міжвідомчу групу, робота йде”, - повідомила Ташева.

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Вона додала, що тепер очікуються рішення від РНБО.

Ташева зауважила, що проти більшості кримських колаборантів відкриті кримінальні провадження. 

“І по частині є санкції. Умовно – на Аксьонова, на Поклонську, на цих всіх, звісно, що санкції накладені”, - зазначила представниця президента в Криму.

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