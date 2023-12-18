Україна працює над санкціями проти тих, хто будував Кримський міст, - Ташева

Зараз в Україні йде робота над санкціями проти тих, хто будував міст через Керченську протоку.
Про це розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева.
“Ми тепер працюємо за списками по суддях, по пропагандистах, релігійних діячах, по тих, до речі, хто будував Керченський міст або реконструкцію навіть після знищення певних ділянок Керченського мосту. Тобто по цих усіх ми готуємо санкційні списки. В принципі, координацією займається Мінекономіки, Юлія Свириденко. Вона очолює міжвідомчу групу, робота йде”, - повідомила Ташева.
Вона додала, що тепер очікуються рішення від РНБО.
Ташева зауважила, що проти більшості кримських колаборантів відкриті кримінальні провадження.
“І по частині є санкції. Умовно – на Аксьонова, на Поклонську, на цих всіх, звісно, що санкції накладені”, - зазначила представниця президента в Криму.
- Згідно з повідомленнями, перехопленими українськими службами безпеки, російські та китайські бізнесмени, пов’язані з урядом, провели таємні обговорення планів будівництва підводного тунелю, який з’єднає Росію з Кримом, сподіваючись створити транспортний маршрут, який буде захищений від атак з боку України.
- Прокуратура Нідерландів покарала чотири місцеві компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 роки. Підприємства допомогли Москві будувати міст до Криму.