Укрзалізниця призначила "Різдвяні експреси" для найменших пасажирів у двох містах України

Курсуватимуть казкові ретро-поїзди на паровозній тязі у Львові та Києві.

Укрзалізниця оголосила про запуск "Різдвяних експресів" у двох містах України.

Як повідомили у перевізника, казкові ретро-поїзди на паровій тязі курсуватимуть 23, 24, 30, 31 грудня у Києві та Львові.

"Різдвяні експреси" у Києві відправлятимуться двічі на день: о 10:27 та о 12:40. У Львові поїзди відправлятимуться тричі на день: о 10:05, о 13:00 та о 15:20.

На пероні пасажирів зустрічатиме професійний фотограф, який зробить безкоштовні фото біля історичного паровоза, а у вагонах очікуватиме розважальна програма для дітей, смаколики та подарунки.

Фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці зазначили, що на вокзал варто буде приходити хоча б за 30 хвилин до відправки, щоб зробити памʼятні фото та взяти участь у святковій програмі.

Також кажуть, що у разі повітряної тривоги дитячі заходи перемістяться з перонів у вагони та укриття.

Квитки вже є у продажу в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці:

Для Києва: за запитом Київ-Пасажирський — Київ-Казковий;

Для Львова: за запитом Львів — Львів-Казковий.

В перевізника зауважують, що 30% місць виділили для безкоштовних поїздок дітей загиблих залізничників, дітей військовослужбовців та інших соціальних категорій.