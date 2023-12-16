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У Києві демонтували ще один радянський пам’ятник

“Екіпаж бронепоїзда “Таращанець” відправився до музею.

У Києві демонтували ще один радянський пам’ятник
Фото: Департамент територіального контролю міста Києва

Сьогодні бригада КП "Київблагоустрій" за допомогою техніки здійснила демонтаж конструкції памʼятника “екіпажу бронепоїзда “Таращанець”. 

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва. 

Цей пам’ятник було встановлено у 1974 році в сквері між вул. Заслонова та вул. Ялтинською в Дарницькому районі столиці. 

Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

Нещодавдно у Києві демонтували пам'ятник Щорсу та Пушкіну

10 листопада уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.

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