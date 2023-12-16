Сьогодні бригада КП "Київблагоустрій" за допомогою техніки здійснила демонтаж конструкції памʼятника “екіпажу бронепоїзда “Таращанець”.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста Києва.

Цей пам’ятник було встановлено у 1974 році в сквері між вул. Заслонова та вул. Ялтинською в Дарницькому районі столиці.

Надалі монумент зберігатиметься в музеї-майстерні Зноби-Голембієвських.

Нещодавдно у Києві демонтували пам'ятник Щорсу та Пушкіну.

10 листопада уряд ухвалив рішення про вилучення з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення пам’ятників російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу, а також іншим російським і радянським діячам.