За два тижні сервісом Укрзалізниці для замовлень квитків для військовослужбовців скористались близько 700 разів

Укрзалізниця отримала близько 700 заявок на бронювання квитків для військовослужбовців за допомогою сервісу, який запустили два тижні тому .

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Завдяки новій опції більше 1000 військовослужбовців змогли забронювати квитки на поїзди за дефіцитними напрямками, більшість з них вже здійснили поїздку та дісталися додому на довгоочікуваний відпочинок напередодні різдвяно-новорічного періоду”, - розповіли в Укрзалізниці.

Уточнюється, що найбільшу кількість заявок подають на поїзди, які вирушають з Харкова, Краматорська та Дніпра.

Наразі залізничники щодня отримують та обробляють через сервіс близько 50 заявок.

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