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За два тижні сервісом Укрзалізниці для замовлень квитків для військовослужбовців скористались близько 700 разів

Завдяки новій опції більше 1000 військовослужбовців змогли забронювати квитки.

За два тижні сервісом Укрзалізниці для замовлень квитків для військовослужбовців скористались близько 700 разів
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця отримала близько 700 заявок на бронювання квитків для військовослужбовців за допомогою сервісу, який запустили два тижні тому .

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Завдяки новій опції більше 1000 військовослужбовців змогли забронювати квитки на поїзди за дефіцитними напрямками, більшість з них вже здійснили поїздку та дісталися додому на довгоочікуваний відпочинок напередодні різдвяно-новорічного періоду”, - розповіли в Укрзалізниці.

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Уточнюється, що найбільшу кількість заявок подають на поїзди, які вирушають з Харкова, Краматорська та Дніпра.

Наразі залізничники щодня отримують та обробляють через сервіс близько 50 заявок.

Що нового у Укрзалізниці:

  • Укрзалізниця збудувала на власних потужностях модифікований зерновоз, який оптимально пристосований для перевезень колією 1520 мм та євроколією – 1435 мм. Більшість комплектуючих і матеріалів для нього – вітчизняного виробництва.

  • Укрзалізниця запустила сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців.

  • Укрзалізниця зменшує знижки та гармонізує ціни на міжнародні рейси, щоб продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.
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