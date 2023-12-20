В угрупуванні військ "Днепр" окупанти гинуть через неякісну зброю, – Генштаб

На шістсот шістдесят п’яту добу широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Як повідомив Генштаб, протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 26 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 17 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено.

Також, поточної доби противник завдав чергового авіаційного удару 4 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 3 БпЛА знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Новолюбівка Луганської області та Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога поблизу Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 12 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, відбито 26 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак південніше Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак противника.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Водночас, на Мелітопольському напрямку наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 8 спроб штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Зважаючи на недостатню кількість боєприпасів власного виробництва, російські окупаційні війська вимушені використовувати артилерійські та мінометні заряди низької якості, що поставляються з північної кореї. Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у стволах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ “Днепр”, де командувачем є генерал Теплінський.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 3 артилерійських засоби та 4 склади боєприпасів противника.