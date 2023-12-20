Учасниками програми “Прихисток” є 350 тисяч осіб, - Верещук

За весь період дії програми “Прихистком” скористались 3,7 млн українців.

На сьогодні учасниками програми “Прихисток” є 350 тис. осіб. Ця програма передбачає надання безкоштовного житла для внутрішньо переміщених осіб небайдужими українцями.

Про це повідомила віце-прем’єрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у коментарі Укрінформу.

Вона додала, що за весь період дії програми, з 3 березня 2022 року, “Прихистком” в різні періоди повномасштабного вторгнення скористались 3,7 млн українців.

“Враховуючи такий об'єм, 350 тисяч - це звичайно, суттєве зменшення. Але ми щиро радіємо такому зменшенню”, - зауважила міністерка.

Верещук зазначила, що згодом внутрішньо переміщені особи стають більш адаптованими в новому місці проживання та знаходять роботу. Також вони мають можливість самостійно орендувати житло і забезпечувати власні потреби.

“Коли ми бачимо, що учасників програми стає менше, ми розуміємо, що вони адаптувалися, знайшли можливість не користуватись “Прихистком”. Це той випадок, коли зменшення означає покращення”, - підсумувала Ірина Верещук.