Уряд встановив вимоги до житла переселенців

Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими чи туалетними кімнатами.

Уряд встановив вимоги до облаштування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

“Сьогодні Кабмін схвалив постанову, яка затверджує Порядок функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Він вперше визначає механізм утворення й обліку таких місць, а також мінімальні вимоги для життєзабезпечення ВПО”, − йдеться у повідомленні.

Зокрема, передбачено розділення приміщень на місця загального користування та з облаштованими ліжко-місцями.

Встановлюються вимоги до температурного режиму, мінімальної площі для одного ліжко-місця, обладнання кухнями, душовими/туалетними кімнатами, пральними машинами й іншим.

Військові адміністрації зобов’язані у шестимісячний термін привести умови місць тимчасового проживання у відповідність до затверджених стандартів. Крім того, рішенням Уряд доручив цим військовим адміністраціям провести моніторинг стану й облаштування місць тимчасового проживання. А також – затвердити перелік таких місць на території відповідної області. Потім такий моніторинг буде проводитися один раз на 6 місяців.

Нагадаємо, станом на сьогодні 2,6 млн українців отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб. З них майже 180 тис. людей отримують її помилково.