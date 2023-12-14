Уряд Фінляндії ухвалив рішення закрити кордон із Росією на місяць

Фінський уряд вирішив з 15 грудня на місяць закрити кордон з Росією.

Про це повідомляє Yle.

Як розповіла міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен, закриття кордону необхідне для контролю над ситуацією, яка становить загрозу національній безпеці.

“Стало ясно, що двох тижнів закритого режиму було недостатньо. Очевидно, що явище незаконного в'їзду відбувається під впливом іншої держави та пов'язане із злочинністю”, - сказала Рантанен.

Вона додала, що ситуація нормалізується лише тоді, коли припиниться потік людей, які намагаються незаконно потрапити у країну.

Сьогодні у відкриті пункти перетину кордону прибув загалом щонайменше 91 прохач притулку, з них 70 – на прикордонний пункт Ніїралу. Більшість із прибулих до Ніїралу – чоловіки.

Роботу КПП довелося призупинити о 18:00 на годину через велику кількість прохачів притулку, оскільки прикордонники не справлялися з потоком.

Крім того, на пункт пропуску Ваалімаа за день прибув 21 прохач притулку. Принаймні деякі з них є громадянами Сомалі та Сирії, серед прибулих є чоловіки та жінки.

Що раніше відбувалось на кордоні Фінляндії з Росією