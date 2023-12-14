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Молдова може покращити відносини з РФ на чолі з Путіним

На думку Санду, Росії потрібно змінити ставлення до Молдови.

Молдова може покращити відносини з РФ на чолі з Путіним
президентка Молдови Мая Санду
Фото: EPA/UPG

Майя Санду вважає, щоМолдова може покращити взаємовідносини з Кремлем навіть за президентства Путіна. Про це глава Молдови розповіла в ефірі програми Puncte de reflecție на Vocea Basarabiei, – пише NewsMaker.

На запитання, якими вона хотіла б бачити відносини Молдови та Росією після виборів президента РФ 2024 року, навіть якщо Володимир Путін знову переможе, вона відповіла, що підтримує дружні стосунки та співпрацюєз усіма країнами, які поважають інтереси громадян Молдови. 

"Це для нас відправна точка та основний принцип зовнішньої політики. Усі країни, які шанують інтереси нашої країни, які шанують громадян Молдови — це дружні країни, це наші партнери. Країни, які нас не поважають, а я хотіла б нагадати, що Росія шантажує нас, загрожує щодва дні, проти нашої волі тримає свої війська на території нашої країни. У цій ситуації, очевидно, ми не можемо говорити про дружні стосунки. Коли Росія змінить своє ставлення до Молдови та її громадян, нам буде легко відновити ці відносини", — сказала Санду.

  • У Росії офіційно призначили дату виборів президента. Чергові вибори президента Росії призначено на 17 березня 2024 року.
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