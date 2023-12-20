У Запоріжжі викрили воєнкома, який "відмазав" від мобілізації щонайменше 300 осіб

У Запоріжжі викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста. Разом із трьома підлеглими він надавав військовозобов’язаним повний "пакет послуг" для звільнення від військової служби.

"Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби", – повідомили у ДБР.

Фото: ДБР ДБР, воєнком, ухилянти, Запоріжжя

За період 2022 – 2023 років за цією схемою ухилились від мобілізації понад 300 осіб.

Орієнтовна вартість "послуги" ділків складала 2-3 тисячі доларів США на одну людину.

Працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб районного ТЦК та СП.

Фото: ДБР

Наразі слідчі дії продовжуються. Встановлюють повне коло залучених осіб.

Винним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.