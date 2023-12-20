У Запоріжжі викрили воєнкома, який "відмазав" від мобілізації щонайменше 300 осіб

У Запоріжжі викрили схему ухилення від мобілізації, яку організував керівник одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста. Разом із трьома підлеглими він надавав військовозобов’язаним повний "пакет послуг" для звільнення від військової служби.
"Ухилянтів реєстрували у тому ж районі міста, де розташований військкомат, потім їх ставили на облік та надавали сфальсифіковані медичні документи для проходження ВЛК з подальшим звільненням від військової служби", – повідомили у ДБР.
За період 2022 – 2023 років за цією схемою ухилились від мобілізації понад 300 осіб.
Орієнтовна вартість "послуги" ділків складала 2-3 тисячі доларів США на одну людину.
Працівники ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи посадових осіб районного ТЦК та СП.
Наразі слідчі дії продовжуються. Встановлюють повне коло залучених осіб.
Винним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 10 років.
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