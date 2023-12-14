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​В Іспанії заарештували майно одеського воєнкома Борисова

Перед цим у нього провели обшуки.

​В Іспанії заарештували майно одеського воєнкома Борисова
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"13 грудня 2023 року на підставі надісланого ДБР запиту про міжнародну правову допомогу Національною Поліцією Королівства Іспанія за участі працівників Головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні. У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини", - повідомили в ДБР.

На підставі зібраних доказів та запиту ДБР віллу та офісне приміщення було заарештовано.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

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