Працівники Державного бюро розслідувань спільно з місцевою поліцією провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
"13 грудня 2023 року на підставі надісланого ДБР запиту про міжнародну правову допомогу Національною Поліцією Королівства Іспанія за участі працівників Головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні. У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини", - повідомили в ДБР.
На підставі зібраних доказів та запиту ДБР віллу та офісне приміщення було заарештовано.
- В Україні проти Борисова порушено кримінальне провадження за кількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало його в липні 2023 року, суд помістив його під варту. Того ж місяця Борисова звільнили з військової служби. Також суд арештував його майно, гроші та банківські рахунки.
- Під час розслідування було становлено, що він придбав два об’єкти нерухомості у місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія. Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на імʼя своєї матері будинку вартістю понад 4 млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.
- Також, у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офіс вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.
- Після розголошення цієї інформації Борисова відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР відкрило провадження щодо фактів зловживань під час призову військовозобов’язаних.