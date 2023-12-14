Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану на кордоні з Росією

Завершення проєкту на східному кордоні планується до 2025 року.

В Естонії цього тижня завершили будівництво 40-кілометрового паркану вздовж південного кордону з Росією.

Про це повідомляє Politico.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс зазначив, що основна мета полягає у створенні високотехнологічної прикордонної інфраструктури.

Він також повідомив, що східний кордон Європейського Союзу, що проходить уздовж кордону з Естонією, має бути обладнаний передовим обладнанням системи безпеки і безпілотними системами спостереження. Завершення проєкту планується до 2025 року.

"Покриття майже 340 кілометрів кордону - це складне завдання, незалежно від того, чи є це будівництвом паркану на суші, чи впровадженням систем спостереження на воді. Естонія подала заявку на фінансування від Європейського союзу для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження і радіолокаційний моніторинг позицій", - додав Ляенеметс.

У листопаді Естонія продовжила встановлювати додаткові загородження на мосту в Нарві.

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