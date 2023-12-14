Естонія завершила будівництво 40-кілометрового паркану на кордоні з Росією

В Естонії цього тижня завершили будівництво 40-кілометрового паркану вздовж південного кордону з Росією.
Про це повідомляє Politico.
Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс зазначив, що основна мета полягає у створенні високотехнологічної прикордонної інфраструктури.
Він також повідомив, що східний кордон Європейського Союзу, що проходить уздовж кордону з Естонією, має бути обладнаний передовим обладнанням системи безпеки і безпілотними системами спостереження. Завершення проєкту планується до 2025 року.
"Покриття майже 340 кілометрів кордону - це складне завдання, незалежно від того, чи є це будівництвом паркану на суші, чи впровадженням систем спостереження на воді. Естонія подала заявку на фінансування від Європейського союзу для розвитку таких можливостей, як безпілотне спостереження і радіолокаційний моніторинг позицій", - додав Ляенеметс.
У листопаді Естонія продовжила встановлювати додаткові загородження на мосту в Нарві.
Як цивілізовані країни відгорожуються від Росії
- У жовтні Фінляндія побудувала "тестовий" паркан на кордоні з Росією. Однак, його розкритикували щодо міцності, тому вирішили, що паркан буде покращено.
- Також восени повідомлялося, що Польща побудує паркан упродовж усього кордону з Кенігсберзькою областю РФ, подібний до того, що зараз є на кордоні з Білоруссю.
- Литва вирішила побудувати огорожу на кордоні з РФ ще в 2017 році.
- Україна також намагалася побудувати паркан, але цей проект зазнав невдачі.