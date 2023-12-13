На Закарпатті затримали при спробі незаконно перетнути кордон чотирьох чоловіків

Військовослужбовці відділу “Великий Березний” у Закарпатській області зупинили в прикордонні чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Затримані мали при собі паспорти та виявилися жителями Одещини та міста Миколаїв.

Правопорушники діяли за вказівками організатора незаконного перетину кордону.

Одного із затриманих затримували наприкінці вересня на ділянці сусіднього підрозділу.

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