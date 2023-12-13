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Зеленський обговорив із норвезькими парламентарями потреби ЗСУ та подальшу співпрацю

Президент подякував за підтримку всіх рішень, які допомогали Україну на полі бою та захистили життя українців у тилу.

Зеленський обговорив із норвезькими парламентарями потреби ЗСУ та подальшу співпрацю
Фото: Офіс президента

Під час офіційного візиту до Королівства Норвегія президент Володимир Зеленський провів зустрічі зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Під час розмови зі спікером Стортингу Зеленський подякував за підтримку всіх рішень, які допомогали Україну на полі бою та захистили життя українців у тилу, допомогли нашій країні залишатися міцною. Зокрема, було відзначено рішення про пакет багаторічної фінансової підтримки для України.

Зеленський і  Гарахані обговорили поточні потреби українських військових та посилення захисту цивільної інфраструктури. Зокрема, йшлося про виклики для української системи освіти через війну, забезпечення шкіл бомбосховищами.

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Обговорювалися також питання консолідації міжнародної підтримки на парламентському рівні, важливості захисту демократії на тлі зростання авторитаризму у світі.

На зустрічі з лідерами партій Стортингу Зеленський подякував представникам усіх політичних сил Норвегії за тверду підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Він також висловив подяку парламентським партіям Норвегії за започаткування п’ятирічної програми підтримки України, що є чудовим прикладом для інших.

Президент і лідери партій Норвегії обговорили напрями подальшої співпраці.

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