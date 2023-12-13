Зеленський обговорив із норвезькими парламентарями потреби ЗСУ та подальшу співпрацю

Президент подякував за підтримку всіх рішень, які допомогали Україну на полі бою та захистили життя українців у тилу.

Під час офіційного візиту до Королівства Норвегія президент Володимир Зеленський провів зустрічі зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій, представлених у норвезькому парламенті.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Під час розмови зі спікером Стортингу Зеленський подякував за підтримку всіх рішень, які допомогали Україну на полі бою та захистили життя українців у тилу, допомогли нашій країні залишатися міцною. Зокрема, було відзначено рішення про пакет багаторічної фінансової підтримки для України.

Зеленський і Гарахані обговорили поточні потреби українських військових та посилення захисту цивільної інфраструктури. Зокрема, йшлося про виклики для української системи освіти через війну, забезпечення шкіл бомбосховищами.

Обговорювалися також питання консолідації міжнародної підтримки на парламентському рівні, важливості захисту демократії на тлі зростання авторитаризму у світі.

На зустрічі з лідерами партій Стортингу Зеленський подякував представникам усіх політичних сил Норвегії за тверду підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Він також висловив подяку парламентським партіям Норвегії за започаткування п’ятирічної програми підтримки України, що є чудовим прикладом для інших.

Президент і лідери партій Норвегії обговорили напрями подальшої співпраці.