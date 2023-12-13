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Зеленський подякував королю Норвегії за програму підтримки України

Президент України також зустрівся з членами королевської родини.

Зеленський подякував королю Норвегії за програму підтримки України
Фото: Офіс президента

У межах офіційного візиту президента України до Норвегії відбулась аудієнція Володимира Зеленського в Короля Гаральда V, а також у членів королівської родини – Королеви Соні, Кронпринца Гокона та Кронпринцеси Метте-Маріт.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України високо оцінив особисту підтримку з боку королівської родини українських громадян, які знайшли в Норвегії прихисток від війни.

"Ваш візит до центру розміщення українських біженців у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну став надзвичайно потужним сигналом підтримки нашого народу з боку Норвегії. Дякуємо Вашій Величності за це", – зазначив він.

Фото: Офіс президента

Президент висловив подяку норвезькому народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні, а також за започаткування Норвегією в лютому 2023 року масштабної п’ятирічної програми підтримки для України.

Крім того, у Королівському палаці відбулася зустріч Зеленського та Короля Норвегії Гаральда V з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Раніше сьогодні Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив про нову фінансову допомогу Україні. Також країна надасть додаткові системи протиповітряної оборони.

  • Вранці 13 грудня Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Норвегії. Він прибув туди після поїздки до США та Аргентини. Зеленський братиме участь у саміті держав Північної групи, в межах якої він проведе двосторонні зустрічі.
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