Президент України також зустрівся з членами королевської родини.

У межах офіційного візиту президента України до Норвегії відбулась аудієнція Володимира Зеленського в Короля Гаральда V, а також у членів королівської родини – Королеви Соні, Кронпринца Гокона та Кронпринцеси Метте-Маріт.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України високо оцінив особисту підтримку з боку королівської родини українських громадян, які знайшли в Норвегії прихисток від війни.

"Ваш візит до центру розміщення українських біженців у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну став надзвичайно потужним сигналом підтримки нашого народу з боку Норвегії. Дякуємо Вашій Величності за це", – зазначив він.

Фото: Офіс президента

Президент висловив подяку норвезькому народу, уряду й парламенту за потужну гуманітарну, фінансову та військову допомогу нашій країні, а також за започаткування Норвегією в лютому 2023 року масштабної п’ятирічної програми підтримки для України.

Крім того, у Королівському палаці відбулася зустріч Зеленського та Короля Норвегії Гаральда V з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Раніше сьогодні Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив про нову фінансову допомогу Україні. Також країна надасть додаткові системи протиповітряної оборони.