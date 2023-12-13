ЗМІ: Україна отримає до кінця року пів мільйона боєприпасів від ЄС

До кінця року Євросоюз надасть Україні пів мільйона боєприпасів, а у 2024-му поставить обіцяний мільйон снарядів, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова європейського високопосадовця.
"Ми плануємо поставити до кінця цього року, я думаю, 500 тис. із мільйона. Я вважаю, що наступного року ми досягнемо мільйона. Але вірно, ми трохи затримуємося", - сказав він.
Він підтвердив, що в постачанні мільйона боєприпасів буде "невелика затримка".
Також чиновник зазначив, що Євросоюз непублічно працює з іншими партнерами, щоб отримати деякі снаряди з інших країн, у яких вони є.
Що відомо про боєприпаси Україні від ЄС
- Нещодавно стало відомо, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила минулого місяця, що Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.
- Також Європейський Союз поінформував держави-члени, що навряд чи виконає зобов'язання надати Україні мільйон боєприпасів до березня наступного року.