ЗМІ: Україна отримає до кінця року пів мільйона боєприпасів від ЄС

Блок проводить також непублічні переговори з іншими державами для отримання снарядів.

До кінця року Євросоюз надасть Україні пів мільйона боєприпасів, а у 2024-му поставить обіцяний мільйон снарядів, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова європейського високопосадовця.

"Ми плануємо поставити до кінця цього року, я думаю, 500 тис. із мільйона. Я вважаю, що наступного року ми досягнемо мільйона. Але вірно, ми трохи затримуємося", - сказав він.

Він підтвердив, що в постачанні мільйона боєприпасів буде "невелика затримка".

Також чиновник зазначив, що Євросоюз непублічно працює з іншими партнерами, щоб отримати деякі снаряди з інших країн, у яких вони є.

Що відомо про боєприпаси Україні від ЄС