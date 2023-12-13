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ЗМІ: Україна отримає до кінця року пів мільйона боєприпасів від ЄС

Блок проводить також непублічні переговори з іншими державами для отримання снарядів.

ЗМІ: Україна отримає до кінця року пів мільйона боєприпасів від ЄС
Фото: Telegram/Zelenskiy

До кінця року Євросоюз надасть Україні пів мільйона боєприпасів, а у 2024-му поставить обіцяний мільйон снарядів, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на слова європейського високопосадовця.

"Ми плануємо поставити до кінця цього року, я думаю, 500 тис. із мільйона. Я вважаю, що наступного року ми досягнемо мільйона. Але вірно, ми трохи затримуємося", - сказав він.

Він підтвердив, що в постачанні мільйона боєприпасів буде "невелика затримка".

Також чиновник зазначив, що Євросоюз непублічно працює з іншими партнерами, щоб отримати деякі снаряди з інших країн, у яких вони є.

Що відомо про боєприпаси Україні від ЄС

  • Нещодавно стало відомо, що країни-члени ЄС замовили для України лише 60 тисяч артилерійських снарядів за запланованою схемою, яку розробили у березні та обіцяли допомогти доставити 1 мільйон боєприпасів в Україну до весни 2024 року. 
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила минулого місяця, що Європа збільшить допомогу для України до 480 тисяч снарядів, а наступного року доведе здатність виробництва боєприпасів до рівня 1 мільйон снарядів на рік.
  • Також Європейський Союз поінформував держави-члени, що навряд чи виконає зобов'язання надати Україні мільйон боєприпасів до березня наступного року.
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