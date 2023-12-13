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У Німеччині відбулася конференція коаліції з посилення ППО України

В конференції взяли участь близько 70 учасників з 22 країн.

У Німеччині відбулася конференція коаліції з посилення ППО України
Фото: Міноборони Німеччини

У середу в Берліні відбулася перша конференція Коаліції з посиленні протиповітряної оборони України, у якій взяли участь близько 70 учасників з 22 країн, а також представники ЄС і НАТО. Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини у мережі "Х".

"Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з оборони України 22 листопада, що Німеччина і Франція очолюють Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", – зазначають у повідомленні.

У Міноборони Німеччини заявили, що метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО.

  • У середу Пентагон оприлюднив вміст нового пакету допомоги для України на 200 млн доларів. Цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання.
  • Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати другу систему ППО Patriot для України ще до завершення цього року.
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