У Німеччині відбулася конференція коаліції з посилення ППО України

В конференції взяли участь близько 70 учасників з 22 країн.

У середу в Берліні відбулася перша конференція Коаліції з посиленні протиповітряної оборони України, у якій взяли участь близько 70 учасників з 22 країн, а також представники ЄС і НАТО. Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини у мережі "Х".

"Міністр оборони Борис Пісторіус оголосив на засіданні Контактної групи з оборони України 22 листопада, що Німеччина і Франція очолюють Коаліцію з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", – зазначають у повідомленні.

У Міноборони Німеччини заявили, що метою коаліції є координація розробки архітектури ППО в Україні, яка буде сумісна з НАТО.