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Зеленський до Орбана: "Дай мені хоча б одну причину, чому Україна не може вступити до ЄС"

Напередодні президент Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Зеленський до Орбана: "Дай мені хоча б одну причину, чому Україна не може вступити до ЄС"
Зеленський і прем'єр Норвегії
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Під час спільної пресконференції з учасниками Саміту країн Північної Європи, президент Зеленський розповів, що попросив Орбана вказати хоча б одну причину блокування Угорщиною вступу України до Євросоюзу.

"Я не можу сказати, що це була особлива зустріч. У нас був діалог, це правда, і я думаю, що нам потрібно організувати дуже конструктивну зустріч між нашими державами, адже у нас спільні кордони, ми сусіди і нам потрібно розмовляти", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив під час зустрічі, що державам-сусідам потрібно вирішувати проблеми, а для цього потрібна зустріч. Також президент запитав Орбана причину блокування Угорщиною вступу України до ЄС та попросив назвати хоча б одну причину.

"Я думаю, що я мав рацію і прямо заявив: він не має жодної причини блокувати українське членство у ЄС. Я попросив його сказати мені, назвати хоча б одну причину, не три, не п'ять, не десять – дай мені одну причину. І я чекаю відповіді", – наголосив Володимир Зеленський.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу. За день до вирішального саміту лідерів ЄС у Брюсселі він повторив свою позицію протистояння. Під час виступу на подкасті проурядового угорського медіа Mandiner Орбан сказав, що "Євросоюз готується зробити жахливу помилку, і потрібно цьому запобігти".
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