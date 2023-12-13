Хабар за перетин кордону: справу нардепки Марченко передали до суду

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 13 грудня скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко та її помічниці, яких викрили в отриманні 11,3 тисячі доларів за перетин кордону.

Про це повідомила пресслужба САП.

У повідомленні не названо прізвища, але обставини справи вказують на Марченко та її помічницю Анастасію Колесник.

"13 грудня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України та її помічниці, яких викрили на отриманні 11,3 тис. доларів США за перетин кордону. Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України", - зазначили в САП.

Депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи "Шлях".

Слідством встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці. Перший епізод - отримання від громадянина за безперешкодний перетин кордону неправомірної вигоди у розмірі 6 тис. дол. США. Другий - отримання 5300 дол. США.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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